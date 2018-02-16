"Говорили долго, Лавров улыбнулся": Климкин рассказал о переговорах по Донбассу

16.02.2018 21:40

Украинский дипломат надеется, что по одному из вопросом может быть конкретный результат. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым не дала конкретных результатов. Об этом он заявил после встречи с российским дипломатом на полях Мюнхенской конференции, передает segodnya.ua.

"Я так понимаю, что дискуссию мы должны продолжать и пока что мы не договорились ни о чем. Российская точка зрения дана другая. Мы будем работать дальше. Я считаю, что с точки зрения гуманитарной эта встреча была важной. Я очень надеюсь, что мы сможем дать толчок. По другим вопросам, как вы понимаете, (понимания, – Ред.) у нас нет", – Климкин в Мюнхене

Он также отметил, что еще во время последней встречи в Минске "выразил просьбу осуществить влияние на оккупационную власть, чтобы они хотя бы не нарушали базовые принципы человечности и не шли на те угрозы, о которых всем известно".

"Момент, о котором мы говорили, и это тоже очень важный гуманитарный момент – это доступ международных гуманитарных организаций и Красного Креста. Это и доступ к нашим ребятам, и доступ к тому, что мы должны начать реальный процесс поиска тех, кто пропал без вести. И это наше моральное обязательство по отношению к родственникам и наше моральное обязательство. Потом мы обсудили вопрос СЦКК, и каким образом он может возобновить свою работу, поскольку российских представителей там нет. И я четко сказал, что мы не можем говорить о каких-то формальных статусах тут, но фактические вещи должны оставаться сфокусированными на прекращении огня", – сказал Климкин.