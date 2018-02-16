Известны имена расстрелянных на Донбассе морских пехотинцев

16.02.2018 15:06

Четверо морских пехотинцев, которые погибли возле Широкино в результате расстрела сослуживцами, были выходцами из Черкасской, Полтавской, Донецкой областей и города Запорожья. Имена погибших опубликованы на сайте «ИнфоРезист», пишет Восточный фарватер.

Самым младшим из погибших был Артем Жовтобрюх, 20-летний старший матрос, он из Черкасской области, село Кривые Колена. Артем не был женат.

Также был расстрелян Андрей Новицкий, 23 года, матрос из Бахмута Донецкой области. Парень служил наводчиком десантно-штурмовой роты.

Третьим погибшим был 30-летний Валерий Литвиненко, старший матрос из Полтавской области, Лохвицкого района, село Выришальное. Валерий не женат, есть сестра. Был водителем.

Также был расстрелян Александр Бурданов, 39 лет, младший лейтенант, проживал в городе Запорожье. У него остались мать и отец. Александр занимал должность командира десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты.