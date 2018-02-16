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Погода на выходные: снег, дождь, солнце
На выходных погода не принесет существенных изменений. По всей территории Украины пройдет снег, только в субботу на западе будет солнечно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В субботу, 17 февраля, синоптики прогнозируют солнечную погоду на западе и в некоторых областях на юге. В остальных регионах будет снег.
Так, на западе без осадков, температура днем от -1 до +3 градусов, а ночью похолодает до -6. На востоке снег, днем столбик термометра остановится на уровне от -1 до +2 градусов, а ночью температура опустится до -4. В центральной части страны осадки, днем от -1 до +2, а ночью - от -1 до -5.
На севере снег при температуре от -1 до +1 днем и от -1 до -5 ночью. На юге снег только в Николаевской и Херсонской областях, а в Одесской области и Крыму - солнечно. Днем в регионе ожидается "плюсовая" температура от -2 до -7 градусов, а ночью термометр может указать на отметку -1.
В Киеве в субботу снег, днем от -1 до +1.
В воскресенье, 18 февраля, синоптики прогнозируют снег по всей территории Украины, кроме АР Крым.
На западе днем температура воздуха составит -1 - +2, а ночью 3-6 градусов мороза. На востоке днем от -1 до +2, а ночью 1-4 градусов ниже нуля. В центре ожидается аналогичная погода.
На севере снег, днем сохранится субботняя температура - от -1 до +1, а ночью немного похолодает - от -2 до -5. В южном регионе 2-5 градусов тепла днем и от -3 до 0 ночью. В АР Крым солнечно и без осадков, температура 5-7 градусов с отметкой "плюс".
В Киеве снег, от -1 до +1 днем.
Теги: Донбасс, солнце, снег, дождь, прогноз погоды
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