Roshen и другие известные бренды ведут торговлю с непризнанным Приднестровьем

16.02.2018 16:59

Украинские представительства известных мировых брендов, а также компания «Рошен» поставляют свою продукцию в непризнанное Приднестровье. Об этом говорится в расследовании журналистов молдавского издания RISE Moldova, передает inforesist.org.

Согласно расследованию, среди крупнейших отправителей товаров в ПМР — украинские представительства Coca-Cola и Nestle, а также «Рошен» президента Украины Петра Порошенко. Их главный торговый партнер — приднестровская ООО „Шериф“, которое принадлежит приднестровскому олигарху Виктору Гушану.

«Значительная часть отраслей приднестровской экономики и большинство местной политической элиты зависят от холдинга «Шериф», который можно назвать одним из главных бенефициаров существования самопровозглашенной ПМР», – пишет издание.

Как говорится в расследовании, с 2014 по первую половину 2017 года компания «Рошен» наторговала с «Шерифом» на сумму около $3 млн. При этом, как утверждают журналисты, весь товар отправляли напрямую в Приднестровье, то есть в обход контроля Молдовой.

Таким образом, статистика, которая ведется таможней Молдовы, не содержит официальных данных об импорте товаров из Украины. Однако журналисты нашли доступ к экспортным операциям с Украины, и проанализировав более полумиллиона таких операций из Украины, составили и топ-20 крупнейших торговых партнеров «Шерифа» в период 2016 и первой половины 2017 года.

«Всего, с 2014 года (год аннексии Крыма и начала антитеррористической операции на востоке Украины) по первую половину 2017 года киевская „Нестле“ наторговала с „Шерифом“ примерно на $4 млн., а фактурная стоимость торговли „Кока-кола Украина“ — около $1 млн», — говорится в расследовании. Однако в самой Coca-Cola факты экспорта в Приднестровье отрицают.

Авторы расследования подсчитали, что с 2014 года лишь с одной ООО «Шериф» в торговых отношениях состояли около 300 украинских компаний, которые наторговали на сумму свыше $100 млн.

«Молдова более четверти века не может контролировать товарные потоки на своей восточной границе с Украиной (вдоль Одесской области) под различными предлогами, в том числе из-за нежелания эскалации конфликта с Тирасполем. Потому до сих пор еще на 12 пунктах пропуска приднестровского участка, параллельно с украинскими таможенниками и пограничниками, вместо молдавских коллег, проверку проезжающих грузов и людей проводят силовики непризнанной ПМР», – пишет издание.

«Отсутствие совместных пунктов пропуска на приднестровском участке –геополитическая проблема, которая выгодна Приднестровью и России», – сообщила RISE Moldova экс-глава таможни Одесской области Юлия Марушевская.