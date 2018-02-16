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СПЛОШНАЯ ЛОЖЬ! ТУРЧИНОВ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ОБМАНЫВАЛ УКРАИНСКИЙ НАРОД
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов признался, что армия в начале 2014 года не имела достаточных сил, чтобы отразить агрессию России, однако ему приходилось утверждать обратное, что было неправдой, передают novyny24.com.ua.
“Армия в начале 2014 года не могла защитить страну, я тогда говорил неправду, что у нас сильные Вооруженные силы”, – сказал Турчинов.
Он также пояснил, что говорил неправду, чтобы не допустить паники и выиграть время.
“Хотят войны только больные люди, нормальные люди войны не хотят. Когда началась российская агрессия в Крыму, наши Вооруженные силы, к большому сожалению, не были способны дать отпор, они не были способны выполнить приказы и хотя бы оборонять места дислокации и использовать оружие для обороны. Даже этот приказ не выполнялся”, – рассказал глава СНБО.
Он предположил, что если бы он публично “пожаловался на военных, что они неспособны вас защитить – был бы психоз”.
Турчинов также рассказал о том, что когда началась война на Донбассе, а армия еще не была готова, то пришлось “бросать в бой неподготовленные добровольческие батальоны. И много парней-героев Украины погибли, и именно их кровь и их героизм остановили врага на востоке”.
Теги: Россия, Донбасс, Турчинов, Крым, война, СНБО, АТО, ВСУ
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