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Владельца торговой сети "АТБ" обвинили в "сотрудничестве с оккупантом"

16.02.2018 13:00
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Владельца торговой сети "АТБ" обвинили в "сотрудничестве с оккупантом"

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство в отношении владельца сети магазинов АТБ Геннадия Буткевича. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Виталий Куприй, который и написал заявление в прокуратуру, информирует "ДС".
"Эта сеть (АТБ, - "ДС") продолжает свое функционирование в оккупированном Крыму под вывеской "ПУД". Господин Буткевич избрал для себя путь сотрудничества с оккупантом, платит ему многомиллионные налоги, поэтому должен ответить перед законом!", - заявил Куприй.
По его словам, Буткевичу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.
"Финансовая поддержка оккупанта должна быть наказана! Сначала Буткевич, а затем постепенно доберемся и до других коллаборантов где бы они ни находились и какие бы должности ни занимали!", - заключил нардеп.



Теги: Крым, прокуратура, обвинение, АТБ
 
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