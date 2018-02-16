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Военкоматам приказали готовить повестки украинским мужчинам

16.02.2018 13:21
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Военкоматам приказали готовить повестки украинским мужчинам

Президент определил сроки призыва мужчин возрастом от 20 до 27 лет на срочную службу. Об этом сообщает from-ua.
В Украине стали известны сроки проведения очередных призывов граждан на срочную воинскую службу в 2018 году. Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военных срочной службы.
В этом году военных срочной службы будут призывать в запас в апреле-мае и в октябре-ноябре. Военных с высшим образованием уволят в запас в апреле-мае, августе и в октябре-ноябре.
Призывать будут пригодных по состоянию здоровья мужчин, которым в день отправления в военные части уже есть от 20 до 27 лет.
В Генеральном штабе отмечают, что призывников срочной службы не будут привлекать к участию в АТО.



Теги: Украина, Донбасс, мужчины, военкомат, повестка
 
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