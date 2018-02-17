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"Дожать Россию": Порошенко назвал условие для введения миротворцев на Донбасс
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для введения миротворческой миссии на оккупированную территорию Донбасса необходимо согласие России.
Об этом Порошенко сказал 17 февраля на брифинге в Мюнхене, сообщает 24tv.ua.
"Для того, чтобы была введена в Украине полномасштабная миссия миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, для этого необходимо только одно дело – дожать Россию", – сказал Президент Украины.
Порошенко также напомнил о существовании нескольких позиций по внедрению его предложения о введении миротворческой миссии на Донбассе.
Глава Украинского государства подчеркнул, что реальным шагом для достижения мира на Донбассе является введение миротворческой миссии.
Не какой-то экзотической: миротворцы не должны быть эскорт-сервисом вдоль линии соприкосновения. Они не должны иметь какие-то обрезанные полномочия. Миротворцы имеют право разоружать незаконные вооруженные формирования, миротворцы должны обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории,
– отметил Порошенко.
Порошенко также подчеркнул, что обязательным компонентом должно быть присутствие миротворцев на неконтролируемой области украино-российской границы, "чтобы остановить инфильтрацию российских войск и российских боеприпасов, топлива и военной техники на территорию Украины".
Порошенко при этом отметил, что необходимо как можно скорее перейти "к субстантивной дискуссии, дискуссии по существу по миротворческой миссии".
Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".
Теги: Россия, Донбасс, Порошенко, миротворцы
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