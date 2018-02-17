Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Главный дипломат Путина сделал резкое заявление по закону о реинтеграции Донбасса

17.02.2018 09:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главный дипломат Путина сделал резкое заявление по закону о реинтеграции Донбасса

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров резко раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса. Соответствующее заявление он сделал в интервью Euronews, передает apostrophe.ua.

Так, журналист спросил российского министра, как соотносятся Минские соглашения и данный закон. По словам Лаврова, соглашения остаются в силе с точки зрения международного права, они были одобрены Совбезом ООН.

"И никакие украинские законы не могут быть выше решения Совета безопасности ООН, которое обязательно к исполнению", - заявил Лавров.

Кроме того, он отметил, что в законе о реинтеграции Донбасса нет упоминаний о Минских соглашениях.

"По сути дела это, я бы сказал, закон о дезинтеграции, потому что он весь направлен против логики Минских соглашений, которые требуют восстановления единого общественного политического государственного пространства через диалог между киевскими властями и этой частью украинского государства", - сказал Лавров.

Как сообщал "Апостроф", ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса предусматривает военный путь возвращения оккупированных территорий.



Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, ООН, Лавров, Минские договоренности, реинтеграция Донбасса
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх