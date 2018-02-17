- Корнейчук: Зачем Порошенко велел устроить погром здания Россотрудничества? Все равно его отстранение уже ничего не остановит21:24
- Погода в Украине весной: прогнозы специалистов20:30
- "Дожать Россию": Порошенко назвал условие для введения миротворцев на Донбасс19:29
- Порошенко: У нас нет идеи победить РФ, мы хотим, чтобы она вывела свои войска из Украины19:12
- В выступлении Порошенко в Мюнхене увидели плохой знак для Украины18:30
- С начала года в зоне АТО погиб 21 украинский военный. ВИДЕО18:09
- Украинский генерал рассказал, что сдерживает Россию от наступления17:29
- Украинский полковник хотел "пристроиться" в "министерстве "ЛНР"17:11
- Лавров: Украина низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться16:29
- Легковушка влетела в автобус с детьми под Киевом: есть погибшие14:37
Главный дипломат Путина сделал резкое заявление по закону о реинтеграции Донбасса
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров резко раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса. Соответствующее заявление он сделал в интервью Euronews, передает apostrophe.ua.
Так, журналист спросил российского министра, как соотносятся Минские соглашения и данный закон. По словам Лаврова, соглашения остаются в силе с точки зрения международного права, они были одобрены Совбезом ООН.
"И никакие украинские законы не могут быть выше решения Совета безопасности ООН, которое обязательно к исполнению", - заявил Лавров.
Кроме того, он отметил, что в законе о реинтеграции Донбасса нет упоминаний о Минских соглашениях.
"По сути дела это, я бы сказал, закон о дезинтеграции, потому что он весь направлен против логики Минских соглашений, которые требуют восстановления единого общественного политического государственного пространства через диалог между киевскими властями и этой частью украинского государства", - сказал Лавров.
Как сообщал "Апостроф", ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса предусматривает военный путь возвращения оккупированных территорий.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, ООН, Лавров, Минские договоренности, реинтеграция Донбасса
- "Необходимость полной реализации Минского комплекса мер". Путин обсудил с Макроном ситуацию в Украине
- Цымбалюк: Путин начал торг оккупированным Донбассом
- Лавров назвал условие для введения миротворцев на Донбасс
- Лавров заявил, что Украина напала на Донбасс и вновь потребовал особого статуса для ОРДЛО
- США затеяли геополитическую игру, где Украина в роли пешки
- Война на Донбассе: эксперты назвали сценарии событий для 2018 года
- Российские наемники "ДНР" на Донбассе живут в нищете: опубликовано видео боевика из Астрахани, который просит денег на билет назад в Россию. ВИДЕО22:31
- Боевики обстреляли ВСУ из артиллерийской установки и танка22:06
- Донецкий запас шапок Януковича пригодился: соцсети поразило фото из оккупированного Луганска с новым главарем "ЛНР" Пасечником21:46
- Главари «ЛНР» пытаются подавить панику20:47
- На Луганщине остановился крупный завод. Перспектив для запуска нет20:10
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО17:51
- Украинский полковник хотел "пристроиться" в "министерстве "ЛНР"17:11
- Донецкие наступают на луганских: в Луганске рассказали, кто устроил ночные диверсии и взрывы в "ЛНР" - подробности16:52
- В Луганске обстреляли местную телерадикомпанию16:09
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами15:52
- Российские наемники "ДНР" на Донбассе живут в нищете: опубликовано видео боевика из Астрахани, который просит денег на билет назад в Россию. ВИДЕО22:31
- Боевики обстреляли ВСУ из артиллерийской установки и танка22:06
- Донецкий запас шапок Януковича пригодился: соцсети поразило фото из оккупированного Луганска с новым главарем "ЛНР" Пасечником21:46
- Корнейчук: Зачем Порошенко велел устроить погром здания Россотрудничества? Все равно его отстранение уже ничего не остановит21:24
- "Незручний Донбас": для политического пиара нет неудобных тем21:06
- Главари «ЛНР» пытаются подавить панику20:47
- Погода в Украине весной: прогнозы специалистов20:30
- На Луганщине остановился крупный завод. Перспектив для запуска нет20:10
- Уборка наносит такой же вред здоровью женщин, как и курение19:49
- "Дожать Россию": Порошенко назвал условие для введения миротворцев на Донбасс19:29
- "Незручний Донбас": для политического пиара нет неудобных тем21:06
- Уборка наносит такой же вред здоровью женщин, как и курение19:49
- Для любителей магазинного молока: посмотрите, что нам продают! ВИДЕО18:56
- Как переселенцу восстановить паспорт: разъяснения юристов14:51
- Что происходит с вашим телом, когда вы сидите по 8 часов в день13:50
- После удара по военным РФ в Сирии глава Пентагона встретился с Порошенко: Россию предупредили о "расплате" за Донбасс13:17
- Пять привычных вещей которые нанесут необратимый вред здоровью13:06
- Децентрализация для Мариуполя, или Как попасть в распределение11:44
- Диетологи опровергли мифы о "вредных" продуктах09:20
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами