Корнейчук: Зачем Порошенко велел устроить погром здания Россотрудничества? Все равно его отстранение уже ничего не остановит

17.02.2018 21:24

Порошенко в своем мелочном стиле. Находясь в Мюнхене, через СБУ дал команду подконтрольным радикалам из С-14 устроить в Киеве погром здания Россотрудничества, передает vesti-ukr.com.

Типа Москва должна психануть и отказаться в ответ от введения миротворцев, поругавшись с американцами. А вдруг прокатит.

Не прокатит. "Большую сделку" Трампа-Путина и мир на Донбассе (плюс отстранение от власти Порошенко в 2019-м) ничего и никто не остановит. Кроме самих Трампа и Путина, конечно...