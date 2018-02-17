Монетизация субсидий: денег украинцы не увидят

17.02.2018 09:43

Стала известна окончательная схема получения монетизированных субсидий за услуги ЖКХ. Так, монетизация субсидий на коммуналку может начаться на девять месяцев раньше запланированного – уже с апреля этого года, а не с января 2019-го, сообщает from-ua.com.

Однако, система заработает лишь частично. Деньги на руки от государства украинцы будут получать только за обслуживание домов и придомовой территории и вывоз мусора. Остальную часть сэкономленных субсидий будут получать поставщики тепла, воды, газа, электроэнергии.

«Субсидии населению на оплату содержания домов и вывоз мусора перечислят на личный счет получателя в банке либо выплатят через отделения Укрпочты. Там же его должны уведомить о том, что нужно написать заявление о выдаче госпомощи деньгами, указав способ получения. Тем, кто заявление не напишет, субсидии деньгами не выплатят», – пояснили в профильном министерстве.

Примечательно, что эксперты с подозрением относятся к возможности реализации монетизации с апреля 2018 года. По их мнению, пока не будет создан единый государственный реестр получателей субсидий, говорить о монетизации рано.