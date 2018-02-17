Погода в Украине весной: прогнозы специалистов

17.02.2018 20:30

2 февраля под Харьковом разбудили "главного сурка Украины". Поскольку Тимка IIІ не увидел своей тени, люди, верящие в подобные приметы, пришли к выводу, что в этом году весна в Украине должна быть ранней и начнется в середине марта.

"Обозреватель" решил выяснить ответ на тот же вопрос – когда начнется весна и какой она будет – у более компетентных источников.

Весна придет в "нормальные сроки"

Николай Кульбида, начальник Национального гидрометеорологического центра Украины

Давать прогноз погоды на период больше двух недель достаточно проблематично, но в ближайшие две недели никаких особенно характерных проявлений весны на территории Украины не будет. Будет сохраняться умеренный температурный режим без сильных похолоданий, но и без сильных потеплений.

Хочу обратить внимание на то, что понимается под понятием весна. Это переход средней суточной температуры через 0 градусов в сторону повышения. Причем, стойкий переход. Такого перехода в ближайшие 2 недели мы не ожидаем.

Исходя из тенденций, которые есть, скорее всего, весна придет в нормальные сроки. На севере Украины этот переход обычно осуществляется в середине марта, а на юге Украины еще раньше.

Но учитывая, что за последние 20-25 лет не произошло серьезных изменений температуры марта месяца по сравнению с предыдущими периодами, то, скорее всего, весна не будет быстрой, с быстрым нарастанием температуры. Она немного затянется.

Весна и погода на Сретение: обратите внимание на снег и тучи

Александр Васянович, этнолог, исследователь народной метеорологии

Народный прогноз на весну базировался на наблюдениях за погодой на Сретение. Кроме того, учитывалась дата Пасхи.

В этом году Сретение (15 февраля – Ред.) было холодным, был небольшой снег, небо было затянуто тучами. Это говорит о том, что зима еще должна какое-то время повластвовать.

Скорее всего, какое-то время будет прохладно, и весна не будет ранней. Она может быть поздней и, возможно, дождливой – на это указывает снег на Сретение.

Но, с другой стороны, Пасха в этом году ранняя – 8 апреля. И это свидетельствует о том, что и потепление должно быть сравнительно ранним, поскольку на Пасху обычно уже тепло.

Из зимы мы сразу прыгнем в лето?

Ирина Ставчук, эксперт Национального экологического центра

Метеорологические наблюдения, которые проводятся, говорят о том, что в Украине, как и во всем мире, происходит процесс глобального потепления – средняя температура повышается. Конечно же, это проявляется по-разному, в том числе увеличением количества аномальных погодных явлений, резкими перепадами температуры. Еще один указатель на это – то, что зима приходит намного позже, а весны практически нет. Вот уже несколько лет подряд из зимы мы сразу прыгаем в лето.

Поэтому климат становится все менее прогнозируемым и все более нестабильным. Может быть все что угодно: засушливое лето, долгий период без осадков, а потом выпадение очень большого количества осадков.

Ритмы природы возвращаются к древним циклам

Игорь Мехеда, маг ведической традиции

Я хочу рассказать об интересной тенденции, которая начинает появляться в последнее время. В древних цивилизациях были совершенно иные представления о временах года, чем сейчас у нас. Например, индейцы майя и даже культуры Ближнего Востока, разделяя сезоны, опирались на 4 главных астрономических события: 2 солнцестояния и 2 равноденствия.

Поэтому весна начиналась с весеннего равноденствия, 21-22 марта, и заканчивалась в день летнего солнцестояния – 21 июня. В последнее время мы начинаем замечать, что ритмы природы начинают возвращаться к тем древним циклам, которые были определены равноденствиями и солнцестояниями.

Март не будет слишком жарким, но он не будет и холодным. Днем будет достаточно тепло, прогулки на природе могут быть по-настоящему приятными, а ночью будет холодно. Кроме того, обещают, что в этом году в марте будут морозы. То есть этот месяц будет достаточно необычным – он будет и теплым, и холодным одновременно – с перепадами. Это будет продолжаться до дня весеннего равноденствия – 21-22 марта.

Тем не менее, уже с последних чисел февраля, с начала марта снега должны сойти, и снегопадов не предвидится. Если и будут осадки, то только в виде дождя.