Погода в Україні: синоптик повідомив, коли прийде весна

17.02.2018 12:08

У поточному році весна в Україні повинна прийти "в нормальні терміни".

Про це "Обозревателю" розповів начальник Українського гідрометеорологічного центру України Микола Кульбіда.

Він пояснив, що "весна - це перехід середньої добової температури через 0 градусів у бік підвищення. Причому, стійкий перехід". І попередив: "Такого переходу в найближчі 2 тижні ми не очікуємо".

У той же час Кульбіда розповів про те, що, "виходячи з тенденцій, які є, швидше за все, весна повинна прийти в нормальні терміни - на півночі України цей перехід здійснюється в середині березня, а на півдні України ще раніше".

Глава Гідрометцентру також зауважив: "З огляду на те, що за останні 20-25 років не відбулося серйозних змін температури березня місяця в порівнянні з попередніми періодами, то, найвірогідніше, що весна не буде швидкою з швидким наростанням температури. Вона трохи затягнеться".