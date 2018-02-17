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С начала года в зоне АТО погиб 21 украинский военный. ВИДЕО

17.02.2018 18:09
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С начала года в зоне АТО погиб 21 украинский военный. ВИДЕО

С начала 2018 года погиб 21 военный, еще 19 - были ранены. Об этом во время выступления на украинском ланче в Мюнхене заявил президент Украины Петр Порошенко, передает kp.ua.

- Мы потеряли с начала 2018 года 21 солдата и 19 были ранены, - сказал он.

Напомним, что 14 февраля в селе Бердянское Донецкой области двое морпехов расстреляли четверых сослуживцев. Затем преступники хотели взорвать дом с телами.



Теги: Украина, Донбасс, Мюнхен, АТО, потери, ВСУ, Порошенко
 
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