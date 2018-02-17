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Украинский полковник хотел "пристроиться" в "министерстве "ЛНР"

17.02.2018 17:11
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Украинский полковник хотел "пристроиться" в "министерстве "ЛНР"

Заместитель начальника Харьковского пограничного отряда планировал трудоустроиться на работу в структурах террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает obozrevatel.com.

Накануне он попался на взятке. "Чиновник организовал механизм получения с граждан денег за невнесение информации о пересечении границы в ведомственной базы данных. Полковник привлек к противоправной деятельности других военнослужащих Восточного регионального управления ГПСУ", - говорится в сообщении.

В частности, задокументировано получение должностным 500 долларов за нелегальную переправку через границу гражданки РФ, по факту возбуждено уголовное производство.

"Полковник также вел тайные переговоры с представителями террористической организации" ЛНР ", планируя получить руководящую должность в фейковых" Министерстве государственной безопасности ". Полковника задержали в Харькове вблизи места жительства", - рассказали в СБУ.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, министерство, взятка, СБУ, уголовное дело, ЛНР, ГПСУ
 
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