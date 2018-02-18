- Боевики обстреляли позиции сил АТО: у ВСУ серьезные потери21:30
- У Порошенко ответили на требования Кремля по миротворцам на Донбассе21:15
- В половину:"Укрпочта» поднимат тарифы20:40
- Какая пенсия будет у украинцев с маленькой зарплатой: появилось пояснение20:20
- Переход на летнее время 2018: когда в Украине переводят часы20:03
- Как Царев своим заявлением об «Л/ДНР» сдал кураторов19:30
- Участнице смертельного ДТП в Харькове во время суда стало плохо19:15
- «Еще одна революция добьет Украину»: Ляшко призвал власть объединить страну18:55
- В Украине рассказали, чего ожидать от России в "Л/ДНР"18:40
- Довели до суицида: студенты пикетируют университет Богомольца18:20
Убийство АТОшником мужчины на остановке: ветераны указали на серьезную проблему всеукраинского масштаба
Убийство участником антитеррористической операции (АТО) на Донбассе Дмитрием Балабухом повара Руслана Юрченко на остановке в Киеве могло быть последствием психотравмирующих событий.
Об этом "Апострофу" заявил военный психолог и ветеран АТО Андрей Козинчук.
"Дмитрий был участником психотравмирующего события под названием "война". Этому парню была необходима помощь, необходима она и сейчас, просто она не была оказана", - сказал он.
С его мнением согласился военный психолог, участник АТО Алексей Скиртач. Он подчеркнул, что посттравматическое стрессовое расстройство, адреналиновая наркомания, очень опасно.
"Человеку не хватает гормона стресса, не хватает ощущений, когда все ощущения на войне он уже пережил", - уточнил он.
По словам Козинчука, этот инцидент - возможность сказать государству, обществу: нужно что-то делать, иначе впереди может быть очень много таких Дим.
"Если бы государство давало таким людям пройти нормальную психологическую реабилитацию, то этого, скорее всего, не случилось бы. С медицинской реабилитацией особых проблем нет: для бойцов сейчас хороший уровень медицины. А вот с психологической реабилитацией для ветеранов дела обстоят очень плохо. Деньги на это государством выделяются, но, с моей точки зрения, распределяются они неправильно, потому что результата особого нет", - отметил ветеран АТО Георгий Турчак.
Он уточнил, что каждый психолог работает с ветеранами по-своему. Нет единых стандартов в психореабилитации военных, которые были бы разработаны именно под войну на Донбассе. С этим утверждением соглашается и Алексей Скиртач.
"Украинская военная психология только зарождается. И зарождается она на практике. К нам приезжают иностранные специалисты, учат, но у разных армий разная специфика. Например, к нам приезжал главный психиатр из ЦАХАЛа (армия Израиля, - ред.), и он рассказывал, что у них проблемы алкоголизма нет вообще, но есть, например, проблема каннабинола: 90% курят марихуану", - заявил психолог.
Турчак добавил, что, если бы существовали стандарты психологической реабилитации, адаптированные к конфликту, то психологи работали бы слаженно, деньги уходили бы в правильное русло и был бы порядок.
"А так мы имеем кучу психологов, каждый по-своему пытается реабилитировать военных, думает, что именно его программа правильная. И часто случается так, что психологи только вредят ветеранам", - пояснил он.
Но и сами ветераны АТО должны быть заинтересованы в помощи самим себе.
"В том, что мы, АТОшники, не идем к психологу, а заливаем все водкой, травой и прочей гадостью, вина лежит только на нас. Тот факт, что ты воевал, не значит, что в мирной жизни ты можешь творить беспредел", - подчеркнул Скиртач.
Теги: Донбасс, Киев, убийство, реабилитация, проблема
- Журналисты и нардепы выдвинули свои версии убийства Бузины
- Кремль или криминал: кто мог убить Вороненкова
- Найдут исполнителей, кто был заказчиком и почему, мы, возможно, не узнаем - нардеп об убийстве Павла Шеремета
- Поранення виявилися смертельними: стало відомо про другу жертву стрілянини в Києві
- При разгоне демонстрантов был убит финалист шоу "Україна має талант" (ВИДЕО)
- Убийца Вороненкова скончался на операционном столе
- Боевики обстреляли позиции сил АТО: у ВСУ серьезные потери21:30
- Как Царев своим заявлением об «Л/ДНР» сдал кураторов19:30
- В Украине рассказали, чего ожидать от России в "Л/ДНР"18:40
- За коммунальные долги у населения изымают имущество15:38
- Боевики запрещают населению доступ к местам переброски техники из РФ15:15
- Как переселенцам стать на учет в Центр занятости11:30
- В ОРДЛО не будет работать «Интертелеком»? Слухи: связь будет только до весны11:10
- Истерика в «ЛНР»: украинские партизаны лишили боевиков «самого главного»08:30
- Главарь ОРЛО сообщил, когда в «республике» пройдут выборы на пост главаря08:15
- "Потери 88 человек одних только убитых..." - наемник "ДНР" рассказал, как российские военные попали в засаду ВСУ на Донбассе22:09
- Хвороба Альцгеймера та смартфон: чи існує взаємозв'язок?22:30
- Похороненная заживо женщина 11 дней пыталась выбраться из гроба. ВИДЕО22:06
- Боевики обстреляли позиции сил АТО: у ВСУ серьезные потери21:30
- У Порошенко ответили на требования Кремля по миротворцам на Донбассе21:15
- Ученые впервые создали гибрид человека и овцы21:00
- В половину:"Укрпочта» поднимат тарифы20:40
- Какая пенсия будет у украинцев с маленькой зарплатой: появилось пояснение20:20
- Переход на летнее время 2018: когда в Украине переводят часы20:03
- Медики рассказали, можно ли гипертоникам пить кофе19:45
- Как Царев своим заявлением об «Л/ДНР» сдал кураторов19:30
- Хвороба Альцгеймера та смартфон: чи існує взаємозв'язок?22:30
- Медики рассказали, можно ли гипертоникам пить кофе19:45
- Эти продукты помогут избавиться от головной боли17:00
- Кому врачи запрещают соблюдать пост14:45
- Названа неожиданная опасность сыра09:35
- Как защитить себя от чужой негативной энергии09:15
- 5 симптомів дефіциту йоду в організмі08:58
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи07:36
- "Гады готовятся": Гай рассказал о приближении активной войны на Донбассе21:10
- Политолог рассказал о том, что может восстановить мир на Донбассе18:33
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"
- Боевики "ДНР" массово бросают службу и уезжают в Россию: наемники рассказали, почему больше не могут оставаться на Донбассе
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами
- На Луганщине остановился крупный завод. Перспектив для запуска нет
- "Потери 88 человек одних только убитых..." - наемник "ДНР" рассказал, как российские военные попали в засаду ВСУ на Донбассе
- Россия категорически против: Vodafone в «ДНР» не восстановится. ВИДЕО
- У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой
- "Боевики сами побегут", - Жебривский рассказал, как должен пройти ввод миротворцев на Донбасс и выборы в ОРДЛО