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Уже скоро: Получателей субсидии ждут большие перемены

18.02.2018 15:55
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Уже скоро: Получателей субсидии ждут большие перемены

Министерство финансов завершило процесс подготовки системных изменений к Постановлению Кабмина, которое предполагает полную монетизацию льгот и субсидий за жилищно-коммунальные услуги.
Об этом решении сообщила пресс-служба Минфина, передает begemot.
Если постановление будет принято, то средства будут перечисляться на личный счет получателя, который будет открыт в банке. Также деньги можно будет получить через отделения связи. Эти нововведения вступят в силу с 1 апреля 2018 года.
В ноябре 2017 года правительство изменило ведение расчетов с предприятиями-поставщиками тепла и горячей воды. Расчеты ведуться «живыми» деньгами, а не клиринговыми операциями взаимозачета.
В январе 2018 года совладельцы многоквартирных домов и их представители просили правительство принять решение и запустить адресную монетизацию субсидий на оплату услуг ЖКХ. Также в требованиях присутствовала необходимость возмещения задолженности бюджета по льготам и субсидиям за предыдущие периоды перед ОСМД.



Теги: Донбасс, субсидия, перемены, монетизация
 
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