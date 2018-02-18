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В Украине легализовали оружие: что изменится

18.02.2018 12:39
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В Украине легализовали оружие: что изменится

С 16 февраля, в Украине вступил закон, который разъясняет правила приобретения и хранения «спортивного оружия», передает Politeka.

Согласно закону “О физической культуре и спорте” №2273-VIII к спортивному оружию относится сертифицированное в установленном законодательством порядке огнестрельное или пневматическое, стрелковое и холодное оружие, предназначенное для поражения целей во время проведения спортивных мероприятий, параметры и характеристики которого зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанных в Украине.

В тексте документа к статье “Материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта” добавили норму, которая предусматривает покупку, хранение, перевозку и использование спортивного оружия и боеприпасов к нему.

Также в законе прописано как нужно содержать стрелковые тиры и стрельбища, где применяется спортивное оружие.

Кроме того, учет и сертификация спортивного оружия осуществляются в установленном законодательством порядке.



Теги: Украина, Донбасс, спорт, закон, оружие, покупки, тир, хранение, пневматическое оружие
 
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