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Европейские перспективы украинского легкпрома
В начале февраля Украина присоединилась к конвенции Пан-Евро-Мед. Отныне украинские товары, изготовленные из иностранного сырья, могут экспортироваться в ЕС по нулевой ставке. От участия в конвенции больше всех выигрывает легкая промышленность, которая сможет расширить свои экспортные возможности. Какие еще перспективы есть у отечественного легкпрома, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Нелегкий рост
Согласно классификации видов экономической деятельности, легкая промышленность Украины имеет три основные группы: текстильное производство, производство одежды и обуви, а также изготовление товаров из кожи и меха. По региональному разрезу больше всего предприятий легкой промышленности сосредоточено в Харьковской и Львовской областях. В пятерку лидеров входит Житомирская и Днепропетровская области, а также Киев.
На всю страну известны такие предприятия, как концерн «Ярослав», который специализируется на производстве домашнего текстиля, и Житомирская чулочная фабрика, которая производит легендарные носки. Но, кроме старожилов легкой промышленности, на украинском рынке все активнее появляются молодые бренды, которые задаются целью заменить иностранные масс-маркеты. Предлагая качественные вещи по невысокой цене, маленькие производители все больше завоевывают расположение украинцев. Конечно, не каждый молодой бренд может себе позволить открытие фирменного магазина, поэтому обычно такие компании используют интернет-магазины или выставляют продукцию в столичных масс-маркетах вроде «Все свои» или «UAmade Store».
Поэтому, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, легкая промышленность уже третий год подряд демонстрирует стабильный рост. В 2017 году промышленный рост составил 6%.
«В прошлом году у нас реализовано продукции более чем на 20 миллиардов гривен. При этом в разрезе подотраслей ситуация выглядит следующим образом. Производство одежды занимает 41% от общего количества реализованной продукции, текстильное производство занимает 37% и производство кожи и обуви – 22%», – рассказывает Президент Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности Татьяна Изовит.
Впрочем, одной из проблем отрасли остается невысокая оплата труда. По данным Госстата, средняя заработная плата в сфере производства одежды и обуви составляет около 6,5 тысяч гривен, что значительно меньше других отраслей промышленности. В правительстве ситуацию обещают исправить уже в 2018 году. Согласно расчетам Кабмина, в этом году работников легкпрома ожидает рост зарплат в среднем на 30%. Это будет касаться не только государственного сектора, но и частных компаний. Премьер-министр Владимир Гройсман уже обратился к Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности, которая объединяет более 200 производителей, с предложением пересмотреть размеры зарплат для сотрудников.
Кроме того, в этом году Кабмин обещает поддержать модернизацию легкой промышленности, в частности, разработать механизм рассрочки НДС на импортное оборудование. По словам экспертов, такая мера поможет предприятиям технически обновляться, а значит наращивать производство.
От экспорта до звезд
Еще несколько лет назад немногие украинские бренды могли заявить о себе миру. Сложные бюрократические процедуры и высокие пошлины были препятствием для выхода на новые рынки. Большим толчком для украинских товаров стало Соглашение об ассоциации с ЕС. Зона свободной торговли с европейскими странами, которая начала действовать с 1 января 2016 года, устранила большинство пошлин и открыла доступ к 500 миллионам покупателей. Например, если раньше таможенная ставка на трикотажные вещи составляла 12%, то теперь 0. Кроме того, 1 февраля 2018 года Украина стала полноправным членом Конвенции Пан-Евро-Мед. По словам заместителя министра экономического развития и торговли Натальи Микольской, это позволит отечественным производителям встроиться в европейские производственные цепи.
Собственно, легкпром уже может похвастаться определенными экспортными успехами. По итогам 11 месяцев 2017 года легкая промышленность экспортировала продукции на 1 млрд долларов в 150 стран мира. Интересно, что основными покупателями украинской одежды и нижнего белья были страны ЕС. Больше всего покупали в Германии, Венгрии и Польше. Но, несмотря на экспортные победы, Наталья Микольская уверена, что украинским производителям нужна поддержка.
«Есть украинские дизайнеры, которые уже популярны и успешны. Они выставляют свои коллекции на мировых неделях моды. Однако есть и молодые дизайнеры, и молодые производители легкой промышленности, для которых требуется помощь контрагентов за рубежом», – отмечает Микольская.
Одним из таких адвокатов отечественной моды в мире является первая леди Украины Марина Порошенко. Для участия в официальных мероприятиях жена Президента обычно выбирает одежду именно украинских дизайнеров. В то же время она имеет не только эксклюзивные вещи, например, платье, украшенное янтарем, в которой первая леди появилась на Венском балу, но и обычные вещи с масс-маркета. Например, в 2014 году на День Независимости она появилась в платье стоимостью 899 гривен от украинского бренда «Must Have».
Радует, что заинтересованность одеждой украинского производства растет каждый год. Все чаще в вещах «made in Ukraine» появляются как украинские, так и голливудские звезды. Известная певица Леди Гага снялась для обложки своего сингла в шляпе киевского дизайнера Ксении Шнайдер, а знаменитая голливудская актриса Джулианна Мур засветилась в куртке отечественного бренда «Ienki Ienki».
«Украинская легкая промышленность является третьей по значению среди самых перспективных секторов креативной индустрии. А еще – это модная, красивая продукция, набирающая популярность в мире. С высокой добавленной стоимостью и невероятным потенциалом на внутреннем и внешних рынках», – отмечает глава Минэкономразвития Степан Кубив.
Украинская мода уверенно шагает по миру. Есть надежда, что эта тенденция продолжится и украинский производитель найдет свою нишу на глобальном рынке.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Украина, Донбасс, Европа, товар
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