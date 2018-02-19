Эксперты предупредили о резком подорожании овощей перед постом

19.02.2018 10:20

Великий пост обойдется украинцам недешево – с начала года подорожали многие продукты, а особенно – овощи. Как передает replyua.net, об этом говорится в сюжете ТСН. Пост продлится 48 дней, и на каждый из этих дней нужно составлять меню, и, естественно, оно предусматривает обилие самых разных овощей. Рекордсменами по повышению цены стали капуста и свекла.



Многие продавцы специально удерживают овощи на складах в ожидании очередного повышения, чтобы продать продукцию более выгодно. На одних овощах во время поста долго не протянешь, да и блюда из овощей получаются пресными и невкусными. В пост курятину всегда заменяли на грибы. Грибники привыкли коррелировать свои цены именно с мясом птицы, а так курочка дорожает, то вырастут цены и на популярные шампиньоны. Эксперты говорят – подорожание составит около двадцати процентов.



В пост нужно употреблять и зелень, источник витаминов. Однако большой пучок «ассорти» стоит уже почти как мясо, и не каждый украинец может позволить себе большое количество зелени. Остаются дешевые крупы, которые обязательно нужно сочетать с овощами.