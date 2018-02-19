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Китайцы под Львовом будут строить электробусы

19.02.2018 17:15
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Китайцы под Львовом будут строить электробусы

Представители китайской компании Beijing electric power automatic интересуются возможностью производства электробусов на базе Стрийского автобусного завода. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Планируется, что производство будет основано на сотрудничестве компании из Китая и украинской ООО «Компания ВЕЕМ-Металлавтопром». Сотрудники Львовского горсовета провели встречу с представителями Beijing electric power automatic, которая имеет большой опыт в производстве электрооборудования и заинтересована в производстве электробусов. Проект совместной работы был представлен на заседании передает Zахід.net.

Владелец ООО «Компания ВЕЕМ-Металлавтопром» Богдан Шевцив рассказал, что украинская сторона уже посетила Китай и познакомились с производством автобусов на электродвигателях. По его словам в Китае производство чистого транспорта – это целый комплекс производств и сервисов.

Если договоренности трансформируются в реальный совместный проект, то украинские электробусы будут собирать на заводе в Стрыю на базе завода ТДВ «Стрий Авто». Здесь будут производится кузовы автобусов по чертежам китайской стороны. Еще две львовские компании будут поставлять запчасти и комплектующие. Китайская сторона возьмет на себя производство двигателей, блоков управления и аккумуляторов.

Электробус будет проезжать до 280 км без подзарядки, а зарядка аккумуляторов будет производится ночью. Для того, чтобы такой подвижной состав появился на улицах украинских городов понадобятся специальные зарядные станции.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Львов, Китай, автобусы
 
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