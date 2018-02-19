Кому врачи запрещают соблюдать пост

19.02.2018 14:45

Оказывается, соблюдать Великий пост может быть вредно для здоровья.



С 18 февраля начался Великий православный пост, который принято соблюдать всем верующим людям. Но в последние годы пост многие используют в качестве диеты, чтобы похудеть или хорошенько очистить организм от токсинов.



На Великом посту запрещается употреблять молочные продукты, яйца, мясо, морепродукты и рыбу. Получается, что из рациона питания на 40 дней выпадает огромное количество питательных веществ, аминокислот, витаминов и минералов.



Медики настоятельно рекомендуют садиться на Великий пост только здоровым и подготовленным людям, которые имеют цель не стать стройными к Пасхе, а духовно очищенными.



Кому запрещено соблюдать пост?



Беременность - это причина, по которой сидеть ни на каких диетах и постах не рекомендуется. Организм женщины в период вынашивания ребенка нуждается в сбалансированном питании, включающем в себя продукты и животного и растительного происхождения.



Детей нецелесообразно подключать к соблюдению сорокадневного поста, потому как нехватка тех или иных компонентов из "запрещенной" пищи может негативно сказаться на их физическом и умственном развитии.



Тем, кто имеет следующие заболевания, поститься нельзя:



- нарушение обмена веществ;



- любые хронические недуги;



- инфекционные заболевания;



- железодефицитная анемия;



- артериальная гипертензия;



- эпилепсия;



- панкреатит и сахарный диабет;



- дисфункция щитовидки или надпочечников;



- людям, перенесшим ранее такую операцию, как трансплантация внутреннего органа, не рекомендуется соблюдать Великий пост;



- пиелонефрит, гломерулонефрит;



- холецистит, язвенная болезнь, гастрит и другие заболевания органов желудочно-кишечного тракта;



- все виды рака.



В целом, медики разрешают соблюдать пост только тем, что правильно составляет меню и старается находить альтернативную замену полезных веществ из продуктов животного происхождения в пище растительной.

Источник: http://hronika.info