Почему общины переходят на солнечную энергию?

19.02.2018 13:36

За прошедшие три года украинцы инвестировали почти 52 млн евро в строительство солнечных электростанций. С одной стороны, это следствие мировых экологических трендов. С другой стороны, стремительный спрос на альтернативную энергетику, в частности солнечную, спровоцировало принятие в 2015 году закона о «зеленом» тарифе. Что скрывается за этим названием и где производят солнечную энергию в Украине, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.





Солнечный бум

Летом 2015 года Президент Украины Петр Порошенко подписал законодательные изменения, которые урегулировали условия производства электроэнергии из альтернативных источников. В частности, чтобы поощрить население переходить на возобновляемую энергетику, был определен т.н. «зеленый» тариф – цена, по которой государство обязано покупать избыток «зеленой» электроэнергии.

По данным Госэнергоэффективности, за последний год около 2 тысяч семей установили солнечные панели. В целом с 2015 года солнечную энергию начали использовать 3010 домохозяйств. Индивидуальная мощность частных солнечных электроустановок до 30 кВт, а общая – 51 МВт. Сегодня их владельцы могут продавать электроэнергию по 18,09 евроцентов/кВт·ч. При этом «зеленый» тариф привязан к курсу евро.

«Стремительный спрос населения на «солнечную» электроэнергию объясняется принятым в 2015 году Законом Украины № 514-VIII, которым предоставлен выгодный «зеленый» тариф с привязкой к курсу евро. Это означает, что домохозяйство может продавать избыток сгенерированной «чистой» электроэнергии в сеть и быстро возвращать средства, вложенные в солнечные панели без оговорок относительно инфляции», – прокомментировал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

По словам специалистов, преимущества солнечных электростанций в их безопасности для окружающей среды, абсолютной бесшумности и автономности. Это хороший вариант для отдаленных хозяйств и маленьких сел, а также образовательных и медицинских учреждений, поскольку таким образом они могут экономить на традиционном электрообеспечении. Конечно, при условии, что они найдут инвесторов для строительства, ведь установление и запуск солнечных панелей требуют немалых затрат (около 10 тыс. евро). Поэтому, чтобы начать зарабатывать на энергии солнца, следует сначала вложить средства.

«Сейчас мы создаем инвестиционные проекты. В каждой общины они разные. В Вакуливський общине – это солнечные батареи. Для того, чтобы их установить, нужно 1-2 года. Солнечная электростанция дает 7 млн ​​грн дохода в год с гектара. Если она будет размещена на территории общины, арендная плата за землю будет поступать в бюджет общины. Также появятся новые рабочие места», – рассказал Артур Шевцов, председатель Вакуливськой ОТО на Днепропетровщине.

На солнечную энергию переходят семьи во всех регионах страны, однако топ-5 составляют: Киевская, Днепропетровская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Херсонская области. Чтобы стимулировать население, во Львовской области домохозяйству возвращают 10% суммы кредита на солнечные панели, а в Житомирской – 20% суммы кредита. В то же время городские власти Хмельницкого и Бродов (Львовская обл.) возмещают 10% стоимости работ по установке солнечных электростанций.

Выгодные инвестиции

На постсоветском пространстве Украина является одним из лидеров производства энергии из возобновляемых источников. Не в последнюю очередь благодаря иностранным инвестициям в отрасль.

27 декабря 2017 года глава государства подписал закон «О присоединении Украины к Уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)». Как пояснил председатель Госэнергоэффективности, приобщение к IRENA позволит Украине активнее развивать сектор возобновляемой энергетики, что в свою очередь уменьшит энергетическую зависимость нашей страны от других государств (в частности, от России). Отныне Украина сможет подавать заявки в Абудабийский фонд развития АDFD на льготные кредиты для проектов по возобновляемой энергетике. Более того, по словам Сергея Савчука, членство в IRENA является дополнительными гарантиями для потенциальных иностранных инвесторов в области возобновляемой энергетики.

Особенно привлекательной для «солнечных» инвестиционных проектов является зона отчуждения вблизи бывшей Чернобыльской АЭС. Поскольку мощные солнечные электростанции требуют больших площадей, Чернобыльская зона, на которой невозможно проводить сельскохозяйственные работы, является идеальным вариантом для этого.

«Ясно, что ни сегодня, ни завтра Украина, диверсифицируя поставки энергоносителей и стремясь к энергетической независимости, не сможет отказаться от атомной энергетики. Но в то же время мы должны думать и о новых технологиях, о новых альтернативных и нетрадиционных источниках энергии, об энергоэффективности », – заявил Петр Порошенко во время посещения ЧАЭС в 2016 году.

По словам пресс-секретаря Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Елены Ковальчук, в прошлом году Киев получил «около 60 предложений от иностранных компаний, в том числе американских, китайских, датских и французских, которые рассматривают возможность участия в будущих солнечных разработках в этом районе».

В частности, в построении солнечного парка в Чернобыльской зоне заинтересованы китайские компании GCL System Integration Technology Co. Ltd. и China National Complete Engineering Corp., а также французская Engie SA. Сейчас в зоне отчуждения уже построена первая солнечная электростанция – пилотный проект украинской компании. Ее мощность 1 МВт. А в январе Фонд государственного имущества предложил инвесторам еще один участок земли в зоне Чернобыльской АЭС для строительства солнечной электростанции.

Однако не только Чернобыльская зона привлекает «солнечных» инвесторов. В начале этого года Первомайск Харьковской области подписал инвестиционный меморандум с китайской государственной корпорацией China Machinery Engineering Corp. по построению в городе солнечной электростанции. Планируемая мощность станции – 50 МВт.

В то же время канадские инвесторы хотят построить солнечную электростанцию ​​мощностью 150 МВт на Луганщине. В рамках проекта планируется подготовить необходимую инфраструктуру, а также установить электроаккумулирующие станции для стабилизации подачи электроэнергии. Кроме того, канадцы заинтересованы в аналогичных проектах в западных или южных областях.

Как отмечают эксперты, солнечные электростанции имеют большой потенциал в промышленности, ведь опыт Европы свидетельствует, что солнечная энергия может использоваться даже ночью. Поэтому развитие солнечной энергетики – это путь к энергетической независимости, а также дополнительные рабочие места и производственные мощности.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля