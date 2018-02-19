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Пробка на пункте пропуска в «Гоптовке» продолжает расти из-за блокады РФ

19.02.2018 10:00
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Пробка на пункте пропуска в «Гоптовке» продолжает расти из-за блокады РФ

Россия продолжает блокировать пропуск фур через границу в пункте пропуска "Гоптовка - Нехотеевка", из-за этого там образовалась очередь из 120 грузовиков. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Такую ситуацию мы наблюдаем только на одном направлении. Это переход "Гоптовка - Нехотеевка". Ситуация сегодня на утро не изменилась. Сейчас мы уже насчитываем там более 120 автомобилей: это грузовые автомобили, которые не могут попасть на территорию РФ. Никаких официальных объяснений нет. На наши письменные запросы относительно причин такой ситуации россияне также не ответили", - заявил Слободян.

Как сообщалось, накануне возле пункта пропуска "Гоптовка" скопилось около 100 автомобилей за того, что РФ не пропускала грузовики через границу.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, граница, пробка
 
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