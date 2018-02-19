Проблемы с выездом грузовиков в РФ возникли еще на 2 участках границы

19.02.2018 17:30

Проблемы с выездом грузовиков появились еще на двух участках границы с РФ.

В ГПСУ сообщают, что задержки с пропуском грузовиков отмечались в пункте пропуска «Екатериновка» и в пункте пропуска «Бачевск» Сумской области. При этом на «Бачевске» скопилось около 50 грузовиков.

Госпогранслужба призывает водителей, планирующих в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, учесть данную информацию и по возможности выбирать другой маршрут.

Также, российская сторона в пункте пропуска «Нехотеевка» (напротив «Гоптовки») продолжают не пропускать грузовые автомобили через границу. По предварительной информации, там вышло из строя оборудование для досмотра грузов.

Источник: https://donpress.com