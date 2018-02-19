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Участнице смертельного ДТП в Харькове во время суда стало плохо

19.02.2018 19:15
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Участнице смертельного ДТП в Харькове во время суда стало плохо

Сегодня в Киевском суде Харькова проходит первое заседание по сути в деле о смертельном ДТП на Сумской.

Отмечается, что перед началом заседания в зал доставили обоих подозреваемых — Алену Зайцеву и Геннадия Дронова. При этом практически сразу судья Виктор Попрас ушел в совещательную комнату, чтобы решить, можно ли опрашивать пострадавшую Анну Комар с помощью видеосвязи. В этот момент Зайцевой стало плохо, она попросила выйти на свежий воздух.

Отмечается, что под присмотром конвойных девушка покинула клетку, однако, уже через пару минут вернулась туда с бутылкой воды.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Харьков, суд, ДТП
 
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