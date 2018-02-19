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Украина подала против России иск в Международный трибунал ООН по морскому праву
Начиная с 2014 года, РФ незаконно лишила Украину возможности осуществлять свои права морского государства
Киев 19 февраля подал свой меморандум в арбитражном производстве против РФ согласно Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает, что РФ нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Начиная с 2014 года, РФ незаконно лишила Украину возможности осуществлять свои права морского государства, ради собственных потребностей эксплуатирует суверенные ресурсы Украины, узурпировала права Украины регулировать собственные морские территории. Вызывающе, в нарушение международного права, РФ похищает энергетические и рыбные ресурсы, принадлежащие Украине и ее народу, при этом среди прочего наносит физический вред украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста", – говорится в сообщении.
В связи с этим Киев просит международный арбитражный суд, расположенный в Гааге, прекратить нарушение Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, в том числе и обязать РФ уважать суверенные права Украины в своих водах, прекратить кражу украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за нанесенный вред.
Напомним, как рассказала замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, Киев также готовит второй меморандум по данному вопросу, в котором Украина обосновывает свой статус прибрежного государства.
Арбитражное производство против России Украина начала в сентябре 2016 года с целью защиты своих прав, как прибрежного государства, в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.
Как заявляла ранее Зеркаль, Россия, как постоянный член Совета безопасности ООН, считает себя практически неприкосновенной и цинично рассчитывает на свою безнаказанность за грубые нарушения международного права.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, суд, ООН
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