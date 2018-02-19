Украину накрыла очередная страшная эпидемия

19.02.2018 15:00

В селе Андреевка Харьковской области зафиксировали вспышку гепатита А, очагом инфекции оказалась вода из индивидуальных колодцев.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

У 41 человека подтвердился диагноз гепатит А, среди них 19 детей. Всех госпитализировали.

В колодцах, расположенных в поселке, выявлены отклонения от нормативных требований по бактериологическим и вирусологическим показателям. Их дезинфицируют. После этого воду откачивают и вывозят.

"Все работы проводятся бесплатно, за счет местного бюджета", - говорится в сообщении.

Также еженедельно будут проводить комиссионное обследование выгребных ям в частных домовладениях, уточняются вопросы вывоза стоков из ям и наличие договоров на вывоз.

На сегодня обследовано почти две тысячи домовладений, оформлено 270 договоров на вывоз сточных вод.

Источник: https://from-ua.com