В Украине набирает обороты новое банковское мошенничество

19.02.2018 17:50

В Украине появился новый способ получить у доверчивых украинцев их персональные банковские данные. Для этого мошенники создали приложение для Android Универсальный Мобильный Банкинг, сообщает пресс-служба Приватбанка, передает Корреспондент.

Отмечается, что мошенническое приложение обещает удобный банкинг сразу для всех банков. Для этого при регистрации пользователей просят указать данные из карт, включая CVV-код.

Приложение Универсальный Мобильный Банкинг появилось вGoogle Play 14 февраля и за три дня набрало пять тысяч скачиваний.

В ПриватБанке заявили, что единственным приложением, которое позволяет пользоваться услугами банка с мобильных устройств, является Приват24.

"Любые сторонние "мобильные банки" – фишинговые программы, созданные для воровства личных данных клиентов и воровства денег", - сообщили в банке.

Ранее в Приватбанке предупреждали о другом виде фишинга, который активно распространялся в Украине. Речь идет о беспрецедентном в истории банковского рынка случае массового фишинга личных данных клиентов. Их собирали под предлогом коллективного иска к банку.

Источник: https://from-ua.com