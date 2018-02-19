В Украине начался Великий пост

19.02.2018 12:25

После окончания Масленницы — самой сытной и веселой недели в году, греко-католики и православные, попросив друг у друга прощение, начинают подготовку к Великому посту, чтобы семь недель до Пасхи провести в покаянии и молитве, употребляя только постную пищу.

Согласно церковным канонам в пост православным не следует употреблять в пищу не только мясные, молочные блюда и яйца, но и рыбу.

В первые три дня великого поста, а также по средам и пятницам в еду не добавляют даже растительное масло. Несмотря на всю строгость, люди радовались Великому посту и старались придерживаться, ожидая наступления светлого праздника Пасхи. В 2018 году пост начинается 19 февраля, заканчивается 7 апреля.

Источник: https://donpress.com



