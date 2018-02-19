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В Украине стремительно меняется погода: «весело» будет всем регионам
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, во всех регионах похолодает.
В понедельник в Украине практически без осадков. На севере до -7°, на западе и в центре до -12°. На востоке столбик термометра опустится до -8°, на юге до +4°.
Во вторник, 20 февраля, в Украине без осадков. На севере до -13°.
В среду, 21 февраля, осадки ожидаются на западе и в центре страны. Холоднее всего будет на севере - до -15°. В остальных регионах до -11°.
В четверг практически без осадков. Ночью по стране -17°…-2°, днем на юге до +2°.
В пятницу местами пройдет снег. На севере до -15°, в остальных регионах -3°...-14°.
24 и 25 февраля в Украине практически без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на севере - до -19°, на остальной территории -18°…-6°. Днем температура по стране -10°...0°. В воскресенье ночью на севере и в центре до -19°, днем в Украине от -11° до -2°.
Народный прогноз
19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым. 20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то летом пропадут сенокосы.
21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.
22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март. 23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.
24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы. Власий сшибает рог с зимы. 25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, жилье
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