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Заоблачные перспективы. Как Украина осваивает рынок космических услуг
В начале февраля человечество стало на шаг ближе к воплощению идеи колонизации Марса. Компания Илона Маска SpaceX запустила в сторону красной планеты ракету-носитель Falcon Heavy с электрокаром Tesla на борту. К подготовке полета были причастны и украинцы: в создании программного обеспечения ракеты принимал участие программист родом из Житомира Алексей Пахунов, а доставку ее составляющих на мыс Канаверал обеспечили украинские «Авиалинии Антонова», предоставившие самолет Ан-124-100 «Руслан». В связи с этим событием Центр общественного мониторинга и контроля проанализировал, какие перспективы в космической отрасли сегодня есть у Украины.
Выйти из крутого пике
Последние десятилетия были непростыми для украинской ракетостроительной сферы. Очередным испытанием на прочность стало расторжение экономических связей с РФ из-за войны на Донбассе и аннексии Крыма. К примеру, флагман украинского ракетостроения ГП «Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова» («Южмаш») подсчитал, что дефицит оборотных средств уже через год после прекращения сотрудничества с Россией превысил 700 млн грн, а долг завода по выплате зарплат и другим расходным статьям достиг 640 млн грн и продолжал расти.
«80% выручки «Южмаша» – это была ракета-носитель «Зенит». Единственным заказчиком такого семейства ракет была Россия, сейчас сотрудничество между странами по проектам «Морской старт» и «Наземный старт» приостановлено», – комментировал в 2015 году ситуацию помощник генерального директора завода Владимир Ткаченко.
Трудности, хотя и несколько меньшие, пережили и другие отечественные заводы ракетно-космического комплекса Украины, в частности Харьковское объединение «Коммунар», «Киевприбор», ПАО «Хартрон». Чтобы поддержать производителей, власти привлекли основные предприятия ракетостроительной промышленности к выполнению госзаказа. А также были реструктурированы долги ГП «Южмаша» и конструкторского бюро «Южное» им. М.К. Янгеля. Статистика свидетельствует, что на сегодняшний день ситуацию в отрасли удалось стабилизировать. Украинские ракетостроители смогли найти новых партнеров и начали активно осваивать западный рынок сбыта.
«В 2016 году объемы производства товарной продукции предприятиями космической отрасли Украины возросли по сравнению с предыдущим годом на 25%, а в 2017-м темпы роста объемов производства и реализации их продукции еще увеличились, причем 51,5% ее направлено на экспорт. Изменилась и географическая структура экспорта: более чем втрое выросли объемы поставок в страны Европейского Союза, в США и некоторые другие страны», – рассказал глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко.
По информации ГКАУ, в 2017 году состоялось пять запусков ракет-носителей, которые были спроектированы и изготовлены с участием Украины. Полеты совершались, в основном, с территории Европы и Соединенных Штатов Америки. Всего с 2014 года в космос отправились 20 таких ракет.
«Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы. Ракетоносители украинского производства выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран по всему миру, а Украина является активным участником международных космических программ», – отметил Президент Украины Петр Порошенко в 20-ю годовщину со дня первого полета украинского космонавта в космос.
Новые и старые контракты
Эксперты Государственного космического агентства констатируют, что выровнять ситуацию в ракетостроительной сфере также удалось благодаря договорам, которые украинские производители продолжили или заключили за последние два года.
«Украинские предприятия участвуют в нескольких крупных международных проектах. Например, в американской программе Antares – это поставка грузов на МКС. Для этой ракеты украинские предприятия разработали и производят первую ступень. Европейская ракета-носитель Vega легкого класса, для этой ракеты мы разработали, изготавливаем и серийно поставляем двигатель четвертой степени. Именно этот двигатель отвечает за точность вывода спутников на орбиту», – рассказывает председатель ГКАУ Павел Дегтяренко.
По данным «Южмаша», в начале 2015 году объемы заключенных контрактов оценивались в 1 млрд грн, тогда как для полноценной работы завод нуждался в заказах на 2,5 млрд грн. А уже в 2017 году портфель заказов превысил 350 млн долл., а это более 9 млрд грн.
Украина также начала сотрудничество с частной британской компанией Skyrora, которая разместила один из своих научно-исследовательских центров в г. Днепр. В конце 2018 году компания планирует провести в Шотландии тестовый запуск суборбитальной ракеты Skyrora-1, предназначенной для доставки в космос наноспутников.
«Мы передаем некоторые проектные задания украинской стороне, у которой есть необходимый опыт в запуске действующих носителей и молодые динамичные выпускники университетов», – заявил менеджер по развитию бизнеса компании Даниэль Смит.
К звездам вместе с канадцами
Украина является одним из немногих государств, у которых есть полный цикл производства ракет-носителей, но мы до сих пор не имеем собственной стартовой площадки для их отправки на орбиту. Однако в 2017 году в правительстве заявили, что вскоре Украина сможет получить доступ в космос благодаря совместному проекту с канадской компанией Maritime Launch Services. Ее глава Стив Матье сообщил о намерении построить пусковой комплекс в канадском регионе Новая Шотландия специально для вывода в космос украинской ракеты-носителя «Циклон-4М». До 2015 года по программе «Циклона» Украина сотрудничала с Бразилией, поэтому для нашего государства это не только возможность возобновить программу, но и шанс получить источник стабильного дохода. Так как канадская компания планирует делать 8 коммерческих запусков ракет-носителей в год, но в случае успеха может увеличить их количество до 11-12 в год. Строительство космодрома должно начаться уже в мае 2018 года.
«Сейчас мы планируем осуществить первый пуск летом 2020 года. Очевидно, что это требует очень тщательной работы – мы отвели себе 18 месяцев на строительство, и еще 6 – на испытания и ввод в эксплуатацию. Именно поэтому мы отталкиваемся от мая 2018 года, чтобы успеть до июля 2020», – подчеркнул Матье.
Эксперты отмечают, что стартовая площадка в Канаде сможет стать той отправной точкой, с которой начнется полноценное восстановление украинской космонавтики и отправки в космос не только спутников и грузов, но и украинских космонавтов.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Украина, Донбасс, космос, рынок
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