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Мир стал на край пропасти из-за решения конфликта в Украине - политолог из США
На Мюнхенской конференции по безопасности говорилось о том, что мир подошел к краю пропасти в силу нарастающего противостояния между Россией и Запада вокруг Донбасса и Крыма, а также конфликта на Ближнем Востоке. Об этом речь идет в блоге американского политолога Питера Залмаева, передает from-ua.com.
"И это главная причина нынешней турбулентности. От некоторых политиков, в том числе немецких, звучали усмирительные заявления в отношении путинской России. Прозвучавшая в очередной раз, подобно заезженной пластинке, идея с миротворцами на Донбассе - в виде “Плана Расмуссена” - для этих политиков уже повод снять или по крайней мере ослабить санкции против России", - отметил он.
По его словам, Москва хочет провести идею с миротворцами на Донбассе по своему сценарию для того, чтобы дать повод странам Евросоюза, в частности Германии, ослабить антироссийские санкции.
"Это тревожная риторика, ведь сама Россия трубит о необходимости дислокации миротворческих сил не для того, чтобы положить конец кровавой бойне, а чтобы дать повод европейским политикам - уставшим и подверженным давлению со стороны своих пропутинских популистов - оправдать ослабление и последующее снятие санкций", - пояснил эксперт.
"Поэтому увы, приходится констатировать неудобную для Украины правду: чем больше тянется эта миротворческая резина, тем менее правдоподобно будут звучать заверения украинского президента в "западном единстве", - добавил он.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Европейский союз, конфликт, Порошенко, миротворцы
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