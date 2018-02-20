Начинать с российского понимания! Курт Волкер готов пойти на уступки России в отношении миротворцев

20.02.2018 08:44

«Последняя встреча Волкера и Суркова, показывает, что Кремль, возможно, готов по крайней мере протестировать возможности компромисса вокруг миротворческих сил. И Курт Волкер дал нам понять, вокруг чего они будут рассматривать компромисс», - говорит российский публицист и политолог Лилия Шевцова.

«Курт Волкер говорит о том, что можно начинать с российского понимания роли миротворческих сил, то есть контингента, который будет охранять только команду миссии ОБСЕ. На следующем этапе поле деятельности будет расширено, будет расквартирован новый контингент миротворческих сил на более широком пространстве. По мере расширения деятельности миротворческих сил, с чем должна согласиться Россия, на этой территории под контролем миротворцев будут происходить политические изменения, которые сформулированы в политической части Минских соглашений»,- считает Шевцова.