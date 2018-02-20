Погода на сегодня: В Украине без осадков, температура от +4 до -5

20.02.2018 08:34

Во вторник, 20 февраля, в Украине небольшая облачность, без осадков, средняя температура днем составит от -5 до +4. Об это сообщает Укргидрометцентр.

На севере страны температура днем от -1 до -5, ночью столбик термометра упадет до -10.

На востоке страны ожидается небольшая облачность, днем от -1 до -3, ночью от -5 до -7.На юге температура днем составит от 0 до +4, ночью от -4 до –7, в Крыму днем ожидается от +2 до +4, ночью столбик термометра упадет до -5.

На западе Украине ночью ожидается значительное похолодание – температура от -10 до -13, днем от -4 до +4. В Киеве днем от -1 до -3, ночью от -6 до -8.