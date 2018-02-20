Программа "Доступные лекарства" полностью возобновила свою работу

20.02.2018 14:15

Правительственная программа "Доступные лекарства" полностью возобновила свою работу.Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

Сообщается, что средства на программу достались конечным распорядителям во всех регионах. Также 90% аптек, участвующих в программе, уже перезаключили необходимые соглашения и выдают украинцам лекарства по рецептам от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы. Это 6240 аптек по всей Украине.

"Несмотря на проблемы с реализацией программы в январе, в прошлом месяце пациенты получили лекарства по более чем 439 тыс. рецептов на сумму около 16,3 млн. грн.", - сказано в сообщении.