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Украинцы смогут сами выбирать, в каком банке получать пенсии
Граждане Украины смогут получать пенсии, социальные выплаты, зарплаты на госпредприятиях не только в государственных, но и в частных банках. Соответствующее постановление, как сообщила заместитель министра финансов Оксана Маркарова, было утверждено Минфином несколько дней назад, передают fakty.ua.
«После серьезного „банкопада“ мы были обеспокоены, что много средств было потеряно государственными предприятиями, поэтому мы поставили правительству достаточно жесткие критерии отбора для обслуживания пенсий и зарплатных проектов», — сказала она в комментарии «Громадському», напомнив о нормах, действующих до нынешнего момента.
По ее словам, сейчас в Министерстве финансов уверены, что работать с пенсиями и соцвыплатами имеют право банки, которые выполняют все требования НБУ, не имеют задолженности перед налоговой и Фондом гарантирования вкладов.
«То есть фактически для всего сектора, который находится в хорошем состоянии», — пояснила Маркарова.
В то же время замминистра указала, что государственные учреждения собственные поступления смогут держать только в государственных банках.
Напомним, в начале февраля Национальный банк Украины обнародовал финансовые результаты крупнейших банков Украины, назвав самые прибыльные и самые убыточныефинучреждения.
Теги: Украина, Донбасс, банк, Министерство финансов, Национальный банк, выплата, выбор, пенсии
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