Что ждет Украину после завершения войны: неутешительный прогноз

21.02.2018 08:02

После завершения войны на Донбассе, начало которому положит введение миротворцев, украинское общество может расколоться на части, причем по разные стороны окажутся даже те, кто сегодня борется за мир в Украине.

Такое мнение выразил журналист Павел Казарин на своей странице в Facebook.

"Давайте представим, что Москва соглашается на украинский сценарий. Выводит технику и солдат. Добровольцы сбегают сами. Захарченко и Пасечник исчезают. Контроль над границей у голубых касок. А что дальше? А дальше оказывается, что свою часть Минских соглашений Москва выполнила. И мяч уже на стороне Украины. Которая теперь должна проводить выборы, объявлять амнистию и давать региону особый статус. И в этот момент по всей стране политики и обыватели начинают рыть окопы", - пишет Казарин.

По его мнению, произойдет раскол в обществе.

"Одна часть граждан – проукраинская, патриотическая и прошедшая через фронт – начинает говорить о том, что "Донбасс - наш" и его нужно возвращать. А другая – точно такая же проукраинская, патриотическая и тоже прошедшая через фронт – говорит, что сражалась не за возвращение Донбасса, а за оборону от "русского мира", - считает журналист.

По его словам, одни поддержат выделение денег на восстановление региона. Другие назовут эти средства репарациями и потребуют не забирать бюджет у Черновцов ради Луганска.

"Одни будут за амнистию, которая "перевернет страницу". Другие – за расплату для коллаборационистов. Одни поддержат выполнение Украиной своих обязательств. Другие насмерть будут стоять против любых автономий", - уточнил он.

Он также спрогнозировал, что появятся те, кто скажут, что в состоянии мира Украине не нужен раздутый военный бюджет. Что армию можно сократить, а армейские траты – пересмотреть.

В свою очередь ЕС начнет отменять санкции, а затем это может произойти и в Украине.

"На освобожденный, но все еще неподконтрольный Донбасс вернутся олигархи. Те, у кого остались там активы. Они снова захотят превратить регион в фундамент своего выживания. Родят новые партии – для "униженных и оскорбленных". Тем более, что грядку для "региональной идентичности" боевики удобряли несколько лет", - считает Казарин.

"Мир всегда сложнее войны. Каждая из этих дискуссий рискует разделить тех, кто еще недавно был под одну сторону баррикад. И у каждого на знаменах будут погибшие на фронте… Нам снова предстоит договариваться самим с собой о самих себе. И мы должны быть готовыми к тем дискуссиям, которые ворвутся в наш быт. Любое изменение статус-кво нарушает сложившийся консенсус. А уж тем более, если речь идет о том, где заканчивается Украина", - подытожил он.

Источник: https://from-ua.com