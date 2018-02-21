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«До -17»: синоптики прогнозируют сильнейшие морозы
В ближайшие дни в Украину придет арктический ледяной воздух, и в некоторых регионах температура воздуха будет опускаться до -17 градусов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, самые сильные морозы затронут запад и север Украины, однако продлятся они недолго. Как прогнозируют синоптики, температура будет снижаться постепенно.
К выходным она опустится до минус 15 ночью, и минус 10 – днем. Водителей предупреждают о гололедице. Сегодня, в среду, синоптики прогнозируют небольшой снег только в центре и на западе страны, в остальных регионах осадков не будет, а кое-где даже выглянет солнце. На севере Украины морозно. До 15 градусов со знаком минус, в остальных областях – до 11 градусов мороза. Завтра синоптики осадков не прогнозируют.
По всей Украине будет морозная и солнечная с переменной облачностью погода. Ночью на севере и в центре страны столбики термометров опустятся местами до -17 градусов. А вот на юге Гидрометцентр прогнозирует до 2 градусов тепла. В пятницу во многие регионы вернется снежная погода и потеплеет на пару градусов.
Теги: Донбасс, погода, мороз, холод
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