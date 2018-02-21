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Подорожание газа: Дяченко рассказал, кто пострадает в первую очередь

21.02.2018 13:56
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Подорожание газа: Дяченко рассказал, кто пострадает в первую очередь

Цена на газ для основной части населения, проживающей в городах, вполне приемлема. Гораздо хуже людям, которые используют газ в отопительных системах. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.

Наш собеседник напоминает о том, что с момента последнего повышения цены на газ в Украине ценовая конъюнктура изменилась: «Мировые цены на газ выросли, что, в общем-то, и является одной из причин, стимулирующих повышение тарифов. Плюс ко всему курс гривны ослаб».

«У нас единая цена на газ, и поэтому она определяется по максимальной цене рынка - это цена импортного газа. Поскольку топливо подорожало, соответственно, это давит на цены на рынке в сторону повышения. И речь идет в первую очередь о цене на газ для населения», - добавляет эксперт.

По мнению Сергея Дяченко, на сегодняшний день цена на газ для основной части населения, проживающей в городах, вполне приемлема.

«Люди платят по 200-300 грн в месяц, и, в общем-то, это не та сумма, которая может утопить семейный бюджет. Гораздо хуже людям, которые используют газ в отопительных системах. Вот у них будут проблемы: речь идет о нескольких тысячах в месяц в отопительный сезон за газ», - отмечает эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство подготовило еще один, совершенно новый вариант изменений методики определения цены газа.



Теги: Донбасс, газ, повышение
 
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