Порошенко намерен заставить Россию возместить убытки от ее агрессии

21.02.2018 07:20

Украине должна обобщить правовую позицию в плане защиты государственных интересов и компенсации ущерба, нанесенного Россией в результате агрессии.

Президент Украины Петр Порошенко отметил: «Мы не можем терять какую-либо возможность, чтобы подготовить консолидированные претензии к государству-агрессору, к Российской Федерации… о возмещении страной-агрессором всех убытков, которые были нанесены».

Порошенко подчеркнул, что речь идет не только о политических вопросах, но и о непосредственном возмещении нанесенного ущерба: «Я уверен в том, что правовую позицию необходимо будет обобщить как в части защиты государственных интересов, так и в части компенсации».

Кроме того, президент отметил, что необходимо выработать четкую позицию по этому вопросу ведомств, а также государственных и частных предприятий, которые понесли огромные убытки в результате агрессии России.

Источник: https://donpress.com