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Порошенко намерен заставить Россию возместить убытки от ее агрессии
Украине должна обобщить правовую позицию в плане защиты государственных интересов и компенсации ущерба, нанесенного Россией в результате агрессии.
Президент Украины Петр Порошенко отметил: «Мы не можем терять какую-либо возможность, чтобы подготовить консолидированные претензии к государству-агрессору, к Российской Федерации… о возмещении страной-агрессором всех убытков, которые были нанесены».
Порошенко подчеркнул, что речь идет не только о политических вопросах, но и о непосредственном возмещении нанесенного ущерба: «Я уверен в том, что правовую позицию необходимо будет обобщить как в части защиты государственных интересов, так и в части компенсации».
Кроме того, президент отметил, что необходимо выработать четкую позицию по этому вопросу ведомств, а также государственных и частных предприятий, которые понесли огромные убытки в результате агрессии России.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, агрессия, убытки, Порошенко
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