Требование МВФ: Кабмин предлагает постепенное повышение цены на газ до 16%

21.02.2018 09:04

Чтобы избежать резкого поднятия цены на газ для населения, Кабинет министров планирует начать повышение с апреля 2018 года.

С целью выполнить требования МВФ, в правительстве нашли способ решить вопрос о поднятии стоимости на природный газ. Так, предлагается повышать цену на 2-3% ежеквартально, что, по предварительным расчетам, составит уже 16% через полтора года, к октябрю 2019.

Сообщается, что так риск инфляции сойдет на нет. Также правительство избежит резкого расхода на субсидии, если единоразового значительного поднятия цены на газ не произойдет.

Кроме этого, Кабмин предлагает Международному валютному фонду два варианта по добыче и распределению газа до 2021 года.

Напомним, ранее глава правительства, Владимир Гройсман, заявлял, что в текущем отопительном сезоне о повышении цены на природный газ речь не идет. Данное обещание было озвучено в контексте диалога Украины и МВФ относительно новой цены на топливо.

Источник: http://zi.dn.ua