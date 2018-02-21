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В Atlantic Council предупредили украинцев о серьезной девальвации

21.02.2018 12:40
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В Atlantic Council предупредили украинцев о серьезной девальвации

Если Украина не продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом, в стране возникнет риск серьезной девальвации.

Как передает replyua.net, об этом в интервью "Голосу Америки" сообщил эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд. По его словам, у Украины пока что есть 18 млрд долларов международных резервов, но для удержания определенной стабильности ей нужно минимум 15 млрд долларов. "Украина может разместить 2-3 миллиарда долларов евробондов, может быть, на рынке в этом году, и, скорее всего, получить еще 1 млрд долларов", - отметил он.

В то же время, Аслунд считает, что этих денег уже недостаточно, так как в текущем году Киев должен выплатить 7 миллиардов долларов, а может, и больше. И если у Украины не будет достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию", - добавил Аслунд.

Ранее нардеп от БПП Михаил Довбенко сообщил, что в Украине провела работу техническая миссия Международного валютного фонда. Ее удовлетворили результаты, в связи с чем Киев может ожидать очередной транш к концу весны. 



Теги: Донбасс, гривня, девальвация, МВФ
 
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