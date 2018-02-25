- В Украине запретили партию вакцины от кори19:52
- НАБУ РОЗСЛІДУЄ НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА МАХІНАЦІЇ В ДЕКЛАРАЦІЇ ДЕПУТАТА З ПАСПОРТОМ ІНШОЇ КРАЇНИ ВАДИМА РАБІНОВИЧА19:30
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- В Украине существенно упали запасы газа18:48
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Война закрыла свет: Безсмертный указал на колоссальную опасность для мира из-за Донбасса17:40
- Арендовать жилье придется у власти: новые подробности17:03
- Оккупированный Докучаевск днем попал под обстрел: есть разрушения16:43
- Парубий сделал громкое заявление о досрочных выборах16:27
Украину на Евровидении-2018 представит мистический MELOVIN
В субботу, 24 февраля, состоялся финал Национального отбора на "Евровидение", по результатам которого был определен представитель Украины на международном песенном конкурсе в этом году. По результатам голосования зрителей и членов жюри победу одержал MELOVIN с 11 баллами.
Наименьшую оценку жюри (1 балл) получила VILNA, а наивысшую (6 баллов) - TAYANNA. MELOVIN получил от жюри 5 баллов. Минимальное количество баллов зрители отдали группе The Erised, а максимальное - MELOVIN.
Напомним, что на "Евровидении-2017" в Киеве победил певец из Португалии Сальвадор Собрал. По правилам, следующий конкурс принимает страна победителя.
Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии – Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая. Украина будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2018. По результатам жеребьевки MELOVIN выступит последним.
Вот, что пишет об украинском представителе на "Евровидении-2018" сайт 112.ua
"Настоящее имя исполнителя – Константин Бочаров. Но сам он не любит, когда его так называют, и требует от коллег и прессы называть его сценическим псевдонимом Melovin. Более того, старается следить за тем, чтобы ударение при этом ставили тоже правильно – на первый слог.
Само слово MELOVIN образовано от названия праздника Хеллоуин и имени английского модного дизайнера Александра Маккуина.
Музыкант родился 11 апреля 1997 года в Одессе. Сейчас ему 20 лет, а на момент проведения Евровидения в Лиссабоне исполнится 21 год.
Украина узнала про юного певца во время шестого сезона украинской версии вокального шоу "X-фактор". На кастинге он исполнил хит группы "Океан Ельзи" – "Без бою" и при этом аккомпанировал себе сам на клавишах. Один из судей Андрей Хлывнюк при этом раскритиковал псевдоним MELOVIN и призвал не прятаться за ним. А Нино Катамадзе сказала певцу "нет". Тем не менее, ни разу не попав в номинацию, он все же дошел до финала, где спел дуэтом с Джамалой ее песню "Заплуталась". По результатам сезона певец стал победителем шоу. А Джамала через полгода выиграла Евровидение в Стокгольме.
Своих поклонников музыкант называет меловинаторами. Им он посвятил татуировку с надписью Brave. Love. Freedom. По словам MELOVIN, это переводится как "Смелость. Любовь. Свобода".
Для певца этот отбор на Евровидение стал уже вторым. В 2017 году MELOVIN с песней Wonder занял в финале третье место, уступив певице Tayanna и группе O.Torvald. В итоге представлять Украину на домашнем Евровидении отправились полтавские рокеры, которые заняли в финале 24 место из 26 возможных.
Основной посыл конкурсной песни MELOVIN заключается в многократно повторяемых строчках: "Какой бы не была погода, всегда дует ветер и он всегда попутный". Певец утверждает, что даже поражение может привести к успеху и призывает своих слушателей верить в себя, даже если танцевать приходится не на сцене, а под лестницей.
Отличительная черта имиджа MELOVIN – цветная линза в одном глазу. Раньше певец экспериментировал с ее цветом, а потом остановился на бело-голубом варианте. По его словам, правый глаз у него остается настоящим, а левый является искусством.
Однажды певец, по его же словам, закрутил роман со своей поклонницей, но быстро понял, что это не лучшая идея. Другие фанатки превратили жизнь девушки в ад. Пока что повторять такой опыт MELOVIN не готов. Равно как и говорить о своей личной жизни на публику.
В Лиссабоне MELOVIN будет выступать во втором полуфинале, который состоится 10 мая. Своим хитом Under the Ladder певец будет закрывать шоу".
Теги: Украина, Евровидение, музыка, конкурс, культура, MELOVIN
- «Вопли Видоплясова» забили на Евровидение
- "Евровидение-2010": Алёша вместо Чернобыля покажет фокусы
- "Евровидение 2013": букмекеры раздали места фаворитам (ВИДЕО)
- Евровидение-2011. Украину будет представлять Мика Ньютон
- Евровидение-2013: объявлена очередность выступления финалистов
- "Евровидение-2009": ведущие мировые СМИ "обложили" и конкурс, и Россию
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Оккупированный Докучаевск днем попал под обстрел: есть разрушения16:43
- В Мариуполе разыскивают водителя маршрутки, который протащил женщину по асфальту и уехал с места происшествия15:49
- С 1 марта на Донетчине КПВВ начнут работать по новому графику15:33
- Часть Луганска осталась без воды из-за проблем с электричеством13:40
- В Макеевке боевики арестовали шахтеров за неявку в «военкоматы ДНР»12:35
- Мощное отключение света в ОРЛО: «Что-то происходит»07:17
- Почти треть населения ОРЛО живет в Луганске22:20
- В Украине запретили партию вакцины от кори19:52
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- НАБУ РОЗСЛІДУЄ НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА МАХІНАЦІЇ В ДЕКЛАРАЦІЇ ДЕПУТАТА З ПАСПОРТОМ ІНШОЇ КРАЇНИ ВАДИМА РАБІНОВИЧА19:30
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- В Германии погиб принц, после падения с 21 этажа отеля19:05
- В Украине существенно упали запасы газа18:48
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Война закрыла свет: Безсмертный указал на колоссальную опасность для мира из-за Донбасса17:40
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Как перестать обижаться? 6 действенных способов10:02
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф08:47
- Гороскоп на неделю: 25 февраля – 4 марта08:30
- Від карієсу врятує червоне вино08:00
- Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья07:10
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Кто и когда заплатит за разрушенный Донбасс12:11
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось