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Часть Луганска осталась без воды из-за проблем с электричеством

26.02.2018 13:40
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Часть Луганска осталась без воды из-за проблем с электричеством

В Каменнобродском районе оккупированного Луганска из-за понижения напряжения в электросетивозникли возникли перебои с подачей воды.

Так, вчера в 17:30 остановилось оборудование насосной станции 4-го подъема города Луганска из-за понижения напряжения в энергосети, питающей данную насосную станцию.

Отмечается, что из-за проблем с электричеством без водоснабжения остались жители верхней части Каменнобродского района.

По информации, подачу воды обещают восстановить после того, как будет устранена проблема в энергоснабжении насосной станции.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Луганск, вода, электричество
 
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