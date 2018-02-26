Часть Луганска осталась без воды из-за проблем с электричеством

26.02.2018 13:40

В Каменнобродском районе оккупированного Луганска из-за понижения напряжения в электросетивозникли возникли перебои с подачей воды.

Так, вчера в 17:30 остановилось оборудование насосной станции 4-го подъема города Луганска из-за понижения напряжения в энергосети, питающей данную насосную станцию.

Отмечается, что из-за проблем с электричеством без водоснабжения остались жители верхней части Каменнобродского района.

По информации, подачу воды обещают восстановить после того, как будет устранена проблема в энергоснабжении насосной станции.

Источник: https://donpress.com