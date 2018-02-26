Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф

26.02.2018 08:47

Супрун подчеркнула, что вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун развенчала миф о том, что нельзя мочить пробу Манту. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Многие украинцы считают… будто вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула от инъекции увеличится и результат пробы ложно покажет, что человек инфицирован. Это не так", – заявила она.

Супрун подчеркнула, что вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту, так как инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает. В рекомендациях западных организаций, таких как CDC, нет никаких ограничений на этот счет.

При этом она предупредила, что Манту не стоит тереть или царапать.

Туберкулинодиагностика, или реакция Манту – иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция.

Источник: https://www.segodnya.ua