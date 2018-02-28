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Будьте готовы: за всеми украинцами скоро начнуть следить
Несколько украинских общественных организаций заявили о том, что уже в скором времени за жителями страны могут устроить тотальную слежку в интернете, пишет Политека.
В частности, организации призывают отказаться от установления спецслужбами любых технических средств слежения у интернет-провайдеров.
Сообщается, что 20 февраля Нацкомиссия по регулированию сферы связи и информатизации согласовала проект постановления Кабмина, который должен урегулировать техническую проверку блокировок сайтов с санкционного списка.
“В проекте предусмотрено “обеспечить приобретение технических средств… для мониторинга состояния прекращения предоставления услуг по доступу к информационным ресурсам…” и Госслужбе спецсвязи совместно с СБУ “установить технические средства на телекоммуникационных сетях”, – указано в заявлении.
Общественные организации подчеркивают, что такие “технические средства могут быть незаконно и бесконтрольно использованы для несанкционированного наблюдения за действиями граждан в Интернете, манипуляций с доступом к информации в интернете и других нарушений прав человека”.
Они требуют отозвать проект постановления и “действовать в пределах своих полномочий с соблюдением международного и национального законодательства по защите прав человека”.
“Такие решения создают предпосылки для внедрения российских репрессивных практик массового контроля Интернета и слежки за гражданами и ставят под угрозу свободу и свободное развитие Интернета в Украине”, – подытожили они.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Интернет, слежка
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