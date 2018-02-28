Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Какие изменения готовит Кабмин в налоговое законодательство

28.02.2018 18:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Какие изменения готовит Кабмин в налоговое законодательство

Министр соцполитики Андрей Рева рассказал о законопроекте, который предусматривает введение регрессивной шкалы уплаты Единого социального взноса (ЕСВ). Этот документ сейчас разрабатывает Кабмин. Его принятие позволит увеличить поступления Пенсионного фонда без повышения ставки ЕСВ.

При этом, как отметил чиновник, планируется ввести регрессивную шкалу уплаты ЕСВ на полную сумму полученной зарплаты. То есть, сумма самой зарплаты будет расти, а процент налога – снижаться. Сегодня предельная сумма, с которой взимается единый социальный взнос по ставке 22%, ограничена 15 минимальными зарплатами – 55,8 тыс. гривень.

Однако, по мнению Ревы, если введут такое нововведение, то бюджет Пенсионного фонда получит дополнительно более пяти миллиардов гривень. За счет 60 тысяч украинцев, получающих высокие зарплаты.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, законодательство, Кабмин, налоги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх