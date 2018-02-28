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Порошенко: Переселенцы должны вернуться в освобожденный Донбасс

28.02.2018 21:30
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Порошенко: Переселенцы должны вернуться в освобожденный Донбасс

Переселенцы должны вернуться в освобожденный Донбасс и стать тем якорем, который будет держать Донбасс в Украине

Президент Украины Петр Порошенко сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил: «Прошло уже почти 4 года с начала оккупации. Люди интегрируются в новых условиях жизни: дети ходят в школу, найдено место работы, найдено место для жизни. Но у нас другая цель. Это люди, которые не отравлены российской пропагандой. Это люди, независимо от их симпатий и антипатий, должны вернуться на освобожденный Донбасс и быть тем якорем, который держит Донбасс в Украине».

Глава государства добавил: «Поэтому я ставлю задание региональным руководителям, чтобы мы делали возможное, чтобы мы не забирали у переселенцев желание и право вернуться на Донбасс».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Порошенко, переселенцы
 
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