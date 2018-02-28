Порошенко: США передадут Украине Javelin уже в марте

28.02.2018 20:10

Поставки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину ожидаются в течение ближайших недель.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе сегодняшней пресс-конференции. Так, он отметил: «Первая поставка этого вооружения должна состоятся уже через несколько недель».

По словам президента, это будет только первый этап поставок из США, в рамках которых Украина получит различное вооружение в том числе антиснайперские комплексы.

Источник: https://donpress.com