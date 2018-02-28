Последние новости раздела
- Донбасские миротворцы: почему всё будет не просто09:26
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- С воинами АТО работают психологи18:41
- Верховный Суд может принять важнейшее решение для переселенцев12:27
- Во время "зачистки" палаточного городка у стен Верховной Рады нашли боеприпасы и произвели массовые задержания11:43
- Газовый конфликт: Порошенко рассказал, как устояла Украина, и что ждет Россию11:03
- Газовый конфликт: Россия давит, Украина держит удар08:24
- Киев: полиция "зачистила" палаточный город под стенами парламента07:52
- Порошенко о новых санкциях против РФ: Это четкий сигнал агрессору07:35
Порошенко: США передадут Украине Javelin уже в марте
28.02.2018 20:10
Поставки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину ожидаются в течение ближайших недель.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе сегодняшней пресс-конференции. Так, он отметил: «Первая поставка этого вооружения должна состоятся уже через несколько недель».
По словам президента, это будет только первый этап поставок из США, в рамках которых Украина получит различное вооружение в том числе антиснайперские комплексы.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, США, Донбасс, март, Порошенко
Читайте также:
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- В США прибудет первая партия российского сжиженного газа
- Мартовское повышение тарифов - сколько будет стоит использование привычных электроприборов (ИНФОГРАФИКА)
- Путину стоит напрячься: агрессия РФ против Украины все больше в фокусе внимания новой администрации США – Геращенко
- Стабильность зависит от МВФ
- Акционеры Альфа банка и Укрсоцбанка попали в "Кремлевский доклад"
- В Мариуполе нашли обгорелое тело10:44
- Ходаковского взбесило заявление Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР"10:28
- Ночью огонь охватил Сватово10:13
- Часть ОРДО обесточена10:06
- Взрывы накрыли районы Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, Широкино и Чермалыка09:53
- Спасатели Донетчины вытаскивали авто из снежных ловушек09:38
- Непогода привела к проблемам с водой в ОРЛО09:32
- Донбасские миротворцы: почему всё будет не просто09:26
- Duty free от "ДНР" - всплыли неожиданные подробности задержания на КПВВ09:15
- В Донецке огонь убил человека09:03
- В Мариуполе нашли обгорелое тело10:44
- Ходаковского взбесило заявление Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР"10:28
- Ночью огонь охватил Сватово10:13
- Часть ОРДО обесточена10:06
- Взрывы накрыли районы Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, Широкино и Чермалыка09:53
- Спасатели Донетчины вытаскивали авто из снежных ловушек09:38
- Непогода привела к проблемам с водой в ОРЛО09:32
- Донбасские миротворцы: почему всё будет не просто09:26
- Duty free от "ДНР" - всплыли неожиданные подробности задержания на КПВВ09:15
- В Донецке огонь убил человека09:03
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Появились фото и подробности взрыва, напугавшего Донецк
- Ходаковский прокомментировал новое "донбасское перемирие"
- Страшный взрыв потряс Донецк